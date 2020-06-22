Адвокат Ефремова рассказал, почему актер сел пьяным за руль, и как это связано с Украиной

По словам защитника актера, Ефремов хотел помочь другу из Украины.

Названа причина, по которой российский актер Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии.

Ее назвал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, пишет "Собеседник".

"Сейчас многие Ефремова осуждают, но никто ведь не хочет понять, почему он пьяным сел за руль. На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете. Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. А в тот день как раз был православный праздник (7 июня была Троица, ДТП случилось 8-го, - УНИАН)", - пояснил адвокат.

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По его словам, актер "выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга".

"Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", - добавил он.

Ранее УНИАН писал, что 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем джипа выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водителя этого автомобиля Сергея Захарова госпитализировали, однако в больнице он умер.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 164 "Нарушение правил дорожного движения, что привело по неосторожности к смерти человека, совершенное в состоянии опьянения".

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