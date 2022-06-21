Певица опубликовала фото, где обнимает Михаила.

Певица Надя Дорофеева, которая в марте этого года сообщила о разводе с Владимиром Дантестом, недолго оставалась одна. Практически сразу начали ходить слухи о том, что у нее якобы роман с неким Михаилом Кацуриным - другом семьи, у которого, к слову, есть жена. Насторожило поклонников то, что Кацурины сообщили о разрыве своих отношений на следующий день после Нади и Вовы.

До этого момента исполнительница интриговала неоднозначными фото и заявлениями. Однако сегодня она выложила фото, на котором Михаил ее обнимает.

В описании к снимку в Instagram-блоге звезда коротко написала: "Вместе".

Возможность оставлять комментарии под этой публикацией Надя ограничила.

Отметим, ранее Дантес заявил, что их брак распался точно не из-за того, что Надежда ушла к Кацурину. Однако и сам Вова времени зря не теряет - его уже заметили в компании Даши Кацуриной.

Также УНИАН писал, что пассия Дантеса раскрыла реальную причину развода с бойфрендом Дорофеевой.

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