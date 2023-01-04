Татьяна Плаксина пережила четыре пластические операции.

В сети поговаривают, что российская певица родом из Украины Любовь Успенская, которая поддержала полномасштабное вторжение и радуется получению гражданства РФ, пытается сделать из дочери свою копию. Звездная мама приложила немало усилий, чтобы привести свою взрослую дочь в человеческий вид.

Известно, что ранее Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть, а также выбила зубы. Ее внешний вид пугал поклонников ее мамы. После этого происшествия Плаксина и вовсе пошла по наклонной - девушка увлеклась наркотиками.

Однако сейчас она изменилась до неузнаваемости. За последнее время Плаксина похудела, вставила зубы, да и в цело занялась своей внешностью. Теперь она действительно похожа на свою маму. Недавно они и вовсе вместе выступили на концерте, где Успенская выступала полуголой.

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Кто такая Татьяна Плаксина

Татьяна Плаксина - дочь Успенской от четвертого брака с бизнесменом Александром Плаксиным. Девушка увлекалась живописью и работала преподавателем по йоге.

В 2017 году Татьяна упала во время передвижения по улице на велосипеде. Впоследствии Плаксина пережила 4 пластические операции, чтобы восстановить лицо.

Напомним, ранее Любовь Успенская показала на сцене обнаженные ягодицы.

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