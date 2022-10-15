Мария не боится демонстрировать свою фигуру и откровенные фото, идя по стопам своей звездной родительницы.

Старшая дочь Оли Поляковой Мария показала откровенные фотографии. На одном из мероприятий в Лондоне она появилась в очень сексуальном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Снимки Маша обнародовала в своем Instagram-блоге.

Как сообщила Полякова-младшая, фото сделаны в концертном зале Royal Albert Hall.

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"Ну вот, у меня началась новая жизнь. Я не выставляла фотки сюда с начала войны. Мне было не понятно, а что постить, что рассказывать, когда в твоей стране война. Но, все же жизнь продолжается. Поэтому я возвращаюсь, буду рассказывать о жизни студента в Англии, но представлять, что я все еще в Украине", - написала Маша.

Отметим, что в 2022 году она окончила школу и поступила. Образование девочка решила получать музыкальное, очевидно, чтобы пойти по стопам звездной родительницы. Так, Маша Полякова начала учебу в одном из самых престижных учебных заведений Великобритании - BMus. Ранее Оля показала в своем блоге общежитие, где теперь будет жить ее дочь - условия там довольно хорошие и комфортные.

Напомним, Полякова показала фото повзрослевшей дочери и публично поздравила ее с днем рождения.

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