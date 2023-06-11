Блогерша уже похвасталась результатам и рассказала, что значит ее тату.

Блогерша-миллионница Даша Квиткова сделала новую татуировку. В этот раз она выбрала для рисунка интимное место, которое можно увидеть, только когда девушка будет без одежды.

В Stories Квиткова показала процесс создания тату, а также рассказала, что оно значит. Сначала блогерша придумала надпись, а уже потом решала, как все это будет выглядеть.

Как оказалось, Квиткова выбрала надпись "love will win". Эта фраза ее сильно вдохновляет. По словам блогерши, нет ничего светлее и сильнее любви.

"Это первое мое новое тату - love will win. Всегда. Где угодно. При любых обстоятельствах. Любовь всегда победит. Эта фраза меня очень вдохновляет. Эта фраза обо мне. Нет ничего светлее и сильнее, чем любовь. И неважно, любовь к себе, или любовь к друзьям, или любовь к человеку", - объяснила Квиткова.

Это уже не первое тату блогерши. Ранее она уже "набивала" рисунки на руке, ключице, ухе и спине. Квиткова выбирает небольшие тату с надписями или изображением цветов.

Напомним, ранее Квиткова озадачила фанов "кукольным" фотосетом, для которого она "превратилась" в Барби. Эту идею оценили не все ее поклонники.

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