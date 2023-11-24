Она была достаточно лаконичной.

Недавно появились слухи о том, что телеведущий Никита Добрынин после развода с Дашей Квитковой закрутил новый роман. Поговаривают, что его избранницей стала модель Чара Хорив.

Более того, пара сама подогревает слухи о своих отношениях. Например, однажды они вместе появились на светском мероприятии, а на днях Добрынин засветил роскошный буке цветов и сказал, что ему доставляет удовольствие делать приятно другим. А позже с этим же букетом появилась Чара.

Однако, ни Никита, ни Чара не дают никакой официальной информации по поводу своих отношений. К слову, в интервью Алине Шаманской телеведущий сказал, что больше не будет выставлять напоказ свою личную жизнь, потому что больше не хочет "продавать свои отношения".

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В поисках ответов на свои вопросы поклонники пошли к бывшей супруге Никиты - Даше Квитковой. Они поинтересовали у девушки, как она относится к его новому роману. Даша была довольно лаконичной.

"Главное, чтобы он был счастлив. Ну, а у меня много своих дел, о которых мне хочется думать", - ответила Даша.

Стоит отметить, что ранее и самой Квитковой приписывали новый роман. В сети пишут, что она встречается с экс-"холостяком" Михаилом Заливако. К слову, именно он приехал на место аварии, в которую недавно попала Даша, и именно он помогал ей решить все проблемы.

Напомним, ранее Даша Квиткова в интервью УНИАН рассказала, как стала успешным инфлюенсером, как ей удается совмещать работу и воспитание сына, почему она не боится хейта, и занято ли ее сердце сейчас.

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