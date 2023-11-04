Ведущий сказал, что в его сердце есть любовь, но серьезными отношения он называть не стал.

Телеведущий и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, который развелся с блогершей Дашей Квитковой, откровенно признался, что снова влюбился. О своих новых отношениях парень рассказал "Невероятной правде о звездах".

"Сейчас я, скорее, нахожусь в моменте влюбленности, чем в какой-то полностью холостяцкой уединенной жизни. Я не в таких отношениях, чтобы сказать, что это серьезно, или что я хочу об этом заявлять. У меня есть любовь в сердце. И это самое главное. Мне хочется. оставлять персональное персональным", - сказал он.

Также Добрынин заявил, что они с Квитковой разорвали церковный брак. Известно, что пара обвенчалась в сентябре 2022 года.

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"Обращаешься повторно к священнику. Он дает свое добро и подписывает официальный документ", - сказал блогер.

Также, как рассказал Добрынин, они с Дашей поровну проводят время с сыном: "У нас есть договоренность, что мы поровну проводим время с сыном. По неделе. И у нас установлено, что мы поровну обеспечиваем его".

Добрынин назвал причину развода с Квитковой

Как писал УНИАН, ранее Никита Добрынин впервые рассказал о разводе с Дашей Квитковой. По его словам, ему уже не так больно, он пережил пиковый момент. Также он отметил, что у них с Квитковой просто не совпали цели в жизни.

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