По мнению модели, в жизни все строится на сексуальной энергии, это и есть "двигатель развития глобальных процессов".

Украинская певица и модель Даша Астафьева подняла тему сексуальности и откровенно призналась, что несмотря на все свои интимные фотографии, она продолжает испытывать сомнения, стоит ли что-то говорить, или показывать людям.

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«Как часто вы готовы обсуждать тему секса с посторонними людьми? Ведь многим из нас прилетает за излишнюю откровенность и возможность обнажаться, тут речь не только о теле. Несмотря на то, что на моей странице появляется контент 18+ даже я испытываю сомнения, стоит ли что-то говорить, или показывать», – отметила она.

По ее мнению, на сексуальной энергии строится все, это и есть двигатель развития глобальных процессов.

«Думаю, многие из вас знают, как долго меня обвиняли в излишней откровенности... как часто я становилась примером необоснованной агрессии и обвинений. Поэтому сегодня я хочу стать в защиту искренности своей природы!... Я пишу, чтобы очередной раз напомнить вам, что принятие себя и своей сексуальности, свободы и искренности помогает каждому из нас развиваться, узнавать себя через удовольствие! Счастливый человек не может быть неудовлетворенным, он не может стесняться себя и своих желаний. Он может говорить об этом шепотом, либо кричать на весь мир, может это спеть или перенести на полотно... но, важно об этом говорить, не стесняться!» - добавила она.

Подписчики модели поддержали ее мнение: «ДА! – свободе и НЕТ! – комплексам», «Какая же вы сногсшибательная», «Прекрасные слова, к которым многим стоит прислушаться, и наконец открыть глаза».

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Автор: УНИАН