Модель опубликовала несколько душевных снимков с отдыха.

Украинская певица и модель Даша Астафьева показала, как провела выходные в лесу в приятной компании близких и домашних любимцев.

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«Каждому из нас порой нужно восполнять все, что отдаем другим людям. Чтобы греть и светить, нужно самому греться и впитывать свет. Природа всегда знает, чем тебя лечить: кому-то бег и километры сквозь непроходимые дебри, кому-то удочку в руки и семечек карман. Кто-то счастлив от запахов и звуков. А мне лишь бы подольше слышать, как зовут друг друга «Витюююююшааааа» а в ответ ему «Ир, я тут», – написала Астафьева в подписи к снимкам. – Счастливы все».

Подписчики певицы поддержали ее в своих комментариях:

«Очень теплые и душевные фотографии. Передается ваши гармония и умиротворенное состояние. Отсутствие городского шума, приятная компания, природа – что может быть лучше», «Кайф», «Как душевно», «Вам идет без макияжа», «Какие молодцы, всем семейством на природе».

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Автор: Катерина Шварц