Звезда не понимает, почему эти артисты так себя ведут.

Певица и модель Даша Астафьева рассказала, что думает о Светлане Лободе и Потапе. Она вспомнила недавний скандал в Харькове. Одна девушка стояла с плакатом и не боялась выступить против Лободы, а ее за это "дергали".

"Ее дергала не только она (Лобода - УНИАН), ее дергали эти люди, которых привели туда насильно, понимаешь. Я просто написала пост, что я не понимаю, что лучше: ракеты, которые летят, и люди в Харькове не успевают спрятаться, или эти насильственные выступления. И этот ребенок потом давал интервью и говорил: "Никто меня не пригласил, мне не давали даже стоять там, мне пришлось встать на свой рюкзак"... Это все так низко", - заявила Астафьева во время беседы на "Гончарова подкаст".

По словам певицы, она получила немало хейта после того, как публично осудила Лободу. Впрочем, Астафьева заметила, что все негативные комментарии были одинаковыми, с почти идентичным текстом.

Певица считает, что Лободе, если она хочет вернуть доверие людей, ей нужно не "нагонять" зрителей на свои концерты и не щеголять количеством подписчиков в соцсетях.

Говоря о Потапе и недавнем интервью Насте Каменских, Астафьева отметила, что все могут ошибаться. Впрочем, не все потом решаются это признать.

"Пожалуй, каждому из суждено наделать ошибок. И, вероятно, есть возможность, чтобы признать их и признаться. Не защищаться, не прикрываться чем-то. Вот я если бы не сказала, что я выступала в России, никто бы и не знал, не было бы такой огромной волны хейта ко мне. Никто не знал, где я в России выступала, но я почувствовала, что надо сказать людям", - пояснила звезда.

Астафьева вспомнила, что недавно она уже высказывалась о скандальной песне Потапа "Волонтер". Певица считает, что этот трек действительно может оскорблять людей.

"Если бы Алексей разгрузил хотя бы одну машину гуманитарки, он вряд ли бы написал такие слова о волонтерах и о женщинах-волонтерах. Ты просто представь, сколько женщин, которые на морозе разгружали тяжелые машины, морозили ж*пы и прочее, просто смотрели, видели. Это все чувствовали. Как им слышать эти песни? И вместо того, чтобы просто сказать: "да, это ошибка, я удалю". И эти радиостанции, которые это крутили и приняли, просто скажите: "блин, мы тупанули", - пояснила Астафьева.

Скандальный концерт Лободы в Харькове

Напомним, недавно Лобода отправилась в Харьков. Там она публично унизила девушку, которая пришла на выступление с плакатом "Харьков без Лободы". Певица пыталась шутить и спрашивала, кто "дал деньги" на протест против нее. При этом она обнимала девушку и постоянно ее касалась.

Это вызвало много негатива в сторону киноа. Из-за скандала ей пришлось извиняться. Впрочем, Лобода объяснила свой поступок тем, что якобы "неудачно пошутила". Недавно же певица внезапно заговорила о "братьях и проститутках". Она выпустила новую песню и высказалась еще и о "цене репутации".

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