'Дал мне пощечину': экс-студентки Льва Сомова шокировали его методами преподавания

Девушки рассказали, что народный артист Украины их унижал и даже поднимал на них руку.

Вокруг известного украинского актера и преподавателя Льва Сомова разгорелся скандал. Экс-студентки рассказали шокирующие детали о его методах преподавания.

В спецвыпуске Алины Доротюк девушки рассекретили, что Сомов мог курить, пить алкоголь и даже поднимать руку на них во время обучения.

Экс-студентка Александра Мироненко говорит, что Сомов заставлял ее похудеть. Он говорил, что будет называть ее по имени и фамилии только тогда, когда она уменьшится в размерах.

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"До тех пор он называл меня "толстопопик", "жирная" и никак иначе. Когда я была на втором курсе, похудела до критического веса. Он подошел и сказал: "Когда ты прекратишь сидеть на диете?" Я, не осознавая, что это не норма, ответила: "Когда вы мне скажете, что хватит"" - поделилась девушка.

Она добавила, что другой студентке он просто плюнул в лицо, потому что она не могла сыграть удивление так, как это нужно было Сомову.

Другая студентка Диана Ставицкая рассказала, что преподаватель и вовсе дал ей пощечину.

"В тот день, когда я решила уйти с курса, он (Лев Сомов, - УНИАН) начал мне говорить: "Ты ходишь по сцене как блудница, такая же как и твоя мама. Неудивительно, что отец ушел из семьи". Это была последняя фраза перед тем, как он дал мне пощечину", – сказала девушка.

Напомним, ранее Анна Саливанчук впервые рассказала о домогательствах звездного фотографа.

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