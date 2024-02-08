Культовая независимая киностудия A24, которая подарила киноманам такие хиты как "Все везде и сразу", "Лунный свет", "Солнцестояние" и "Лобстер", занимается разработкой романтической комедии "Материалисты" (Materialists).
Как пишет Variety, у руля проекта студия хочет поставить корейско-канадского режиссера Селин Сон, чей дебютный фильм "Прошлые жизни" (Past Lives), также снятый A24, стал настоящим хитом 2023 года. Помимо восторженных отзывов критиков и топовых позиций в рейтингах лучших фильмов года, эта драма также получила две номинации на "Оскар" – за лучший фильм и за лучший оригинальный сценарий.
При этом A24 хочет привлечь к фильму топ-звезд Голливуда – Дакоту Джонсон (трилогия "Пятьдесят оттенков серого", "Суспирия", "Мадам Паутина"), Педро Паскаля (сериалы "Игра престолов", "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас") и Криса Эванса (Стив Роджерс / Капитан Америка в киновселенной Marvel).
По словам Сон, фильм "Материалисты" станет продолжением ее "Прошлых жизней" и расскажет о высококлассной свахе, которая связалась с богатым человеком.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что киновселенная "Звездные войны" (Star Wars) пополнится полнометражным фильмом "Мандалорец и Грогу" (The Mandalorian & Grogu), который станет продолжением популярного одноименного сериала з Педро Паскалем в жанре космический вестерн.
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