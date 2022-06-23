Телеведущие попали в курьезную ситуацию.

Украинские телеведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов попали в курьезную ситуацию на съемках шоу "Вечер с Украиной".

Во время съемки у Суханова зачесался локоть. Остапчук подумал, что у него какая-то заразная болезнь и отошел от него подальше. Но Суханов не растерялся и сказал ему, чтобы тот не боялся.

"Иди сюда! У тебя четыре этих прививки непутевых", - сказал телеведущий.

Остапчук уточнил, что сделал всего три прививки (от коронавируса, - УНИАН). В их разговор вмешалась Алена Кот и добавила: "И одна от бешенства". Также она попросила Суханова не чесаться, а красиво встать в кадре.

Напомним, ранее Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире из-за русских песен.

Остапчук отметил, что украинцы продолжали слушать русскую музыку, а когда в Украину приезжала Ани Лорак, к ней на концерт пришли очень много людей. А вот Суханов уверен, что проблема не в самих украинцах, а в тогдашней власти, которая позволяла это делать.

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