Телеведущие разошлись во мнениях.

Украинские телеведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов, который состоит в рядах ВСУ, поссорились из-за русской музыки.

В эфире программы "Вечер с Украиной" они обсудили русскую музыку и почему украинцы продолжили ее слушать после начала войны на Донбассе в 2014 году.

Остапчук отметил, что украинцы продолжали слушать русскую музыку, а когда в Украину приезжала Ани Лорак, к ней на концерт пришли очень много людей. А вот Суханов уверен, что проблема не в самих украинцах, а в тогдашней власти, которая позволяла это делать.

"В плейлистах украинских радиостанций были российские исполнители. Это вопрос не к людям, которые слушают, это вопрос к тогдашней власти, которая позволила этим песням звучать. Потому что кто-то там в Раше зарабатывал и набивал свои карманы", - сказал Суханов.

Напомним, ранее Суханов назвал Собчак и Дудя д*рьмом, а российских политиков - больными.

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