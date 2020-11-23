В ноябре юная тиктокерша потеряла более полумиллиона подписчиков из-за неудачного ролика.

16-летняя Чарли Дамелио стала первым тиктокером, набравшим 100 миллионов подписчиков. Для этого ей понадобилось всего полтора года.

В TikTok девушка выкладывает ролики с танцами под популярные песни.

Как сообщает Esquirе, переступить заветную отметку в 100 миллионов тиктокерша могла еще раньше, однако в ноябре она выложила видео с семейного ужина. Этот ролик раскритиковали ее подписчики и начали массово отписываться.

Многие посчитали, что во время трапезы Дамелио неуважительно вела себя с шеф-поваром, а также обезличила своих поклонников, назвав их просто числом. Таким образом, девушка потеряла более полумиллиона подписчиков.

Напомним, шведскому блогеру PewDiePie понадобилось девять лет, чтобы набрать 100 миллионов подписчиков на YouTube.

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Автор: УНИАН