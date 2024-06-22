Женя Фешак ответил, общается ли с рэпером.

Украинский радиоведущий и генеральный продюсер Lux FM Женя Фешак рассказал об общении с известным рэпером Потапом, который сейчас находится за границей. Радиозвезда высказался об артисте и объяснил свое отношение к нему.

По словам ведущего, сейчас он не общается с Потапом. В основном Фешак не понимает поступков певца и не поддерживает их. Более того, Женя считает, что экстравагантное поведение рэпера может быть его маркетинговым планом.

"Я не заблокирован у него, и он подписан на меня, все нормально. Мы переписывались с Потапом в Телеграме до того, как он в последний раз уехал за границу. Я, конечно, не знаю, что там с ними происходит. Некоторые вещи меня возмущают, некоторые - удивляют. Зачем это делается, я не могу понять. Они классные парень и девушка (Потап и Настя Каменских - УНИАН)... Что сейчас происходит, я не знаю. Пока я с ним не пообщаюсь, не готов сказать, что там. Вполне возможно, что это его маркетинговый план", - поделился ведущий.

Также Фешак заговорил о распаде группы MOZGI, лидером которой был Потап. Он убежден, что другие участники коллектива, в частности, певцы Позитив и Дядя Вадя обижены на рэпера. Причиной этому Женя называет финансы.

"Я думаю, что у его бывших коллег есть на него обида по поводу денег. Прежде всего, потому что он все держал на своей энергетике и творчестве, да, у них было командное творчество, но он был как клей. Возможно, ребята в группе MOZGI зарабатывали не такие бешеные деньги, как хотелось, и как приносил этот проект. Думаю, что они обиделись на финансовой почве. Не понимаю, почему Потап не отдал им песни. Мне кажется, что это было бы правильно. Дядя Вадя, Позитив тот же - они могли кататься с концертами и зарабатывать деньги, не остаться, так сказать, у разбитого корыта. Почему он этого не сделал, я не знаю", - отметил Фешак.

Напомним, ранее сын Потапа рассказал, как реагирует на хейт отца, сбежавшего из Украины.

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