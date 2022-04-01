Европейские страны ввели санкции против России из-за войны в Украине. От них "пострадали" и российские звезды, которые молчат о войне.
Теперь знаменитости не могут позволить себе брендовую одежду, путешествия на острова и в целом их лакшери жизнь превратилась в труху.
Актриса из Крыма Эвелина Бледанс, которая молчит о войне в Украине, призналась, что ее домработница-украинка уехала за границу из-за войны. Теперь ей самой приходиться заниматься хозяйством и делать то, что ранее она никогда не делала.
"Последний месяц я все делаю сама, вчера даже впервые мыла унитаз. Дело в том, что пока я была на Мальдивах, моя помощница сбежала в Германию. Даже никак не объяснилась", - сказала Бледанс в интервью "КП".
Кроме того, и другая российская звезда Ольга Бузова засветилась в туалете. Она сообщила поклонникам, что стала лицом марки туалетной бумаги.
"Мои хорошие, не знала, как вам сказать, но все-таки хочется поделиться с вами такой интересной необычной новостью. Дело в том, что с сегодняшнего дня я становлюсь лицом туалетной бумаги. Теперь Бузова будет еще и в каждом туалете", - сказала Бузова.