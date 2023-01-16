После того, как Алла Пугачева и Максим Галкин осудили войну в Украине, против них в России развернули травлю. На центральных каналах пропагандисты начали "перемывать косточки" звездам, а также распространяли о них фейки.
Сейчас журналист Отар Кушанашвили сказал, что Примадонна не заслуживает такого отношения:
"Вы посылаете на х*р женщину, которой более 70 лет. Разве так поступают с почтенными людьми, с человеком, который много сделал для страны? Будьте людьми, не становились скотинами!".
Кто такой Отар Кушанашвили
Российский журналист и телеведущий. Он осудил убийственную войну в Украине, однако комментировал, что "в войне никогда нет правых и виновных. Война – это все неправы".
Что Алла Пугачева говорит о войне в Украине
После полномасштабного вторжения она с семьей покинула РФ. Сама Примадонна первое время молчала, а вот ее супруг Максим Галкин говорил, что ракеты в сторону жилых домов мирных людей посылает именно Россия. За это и другие антивоенные высказывания его в Кремле признали "иноагентом".
После этого Алла Пугачева призвала и ее записать в ряды "иноагентов", поскольку она полностью поддерживает своего мужа.
Напомним, российский комик Максим Галкин прокомментировал зверский ракетный удар по жилому дому в Днепре.