В РФ налоговая закрыла последнюю компанию Аллы Борисовны.

Примадонна российской эстрады стала нежелательной персоной в родной стране для многих сторонников политики Владимира Путина. Алла Пугачева не побоялась осудить преступный кремлевский режим из-за развязанной против Украины полномасштабной войны. Теперь артистку пытаются лишить всего в РФ.

Как сообщает Телеграмм-канал Mash, Алла Борисовна попрощалась с бизнесом в России - налоговая в Москве закрыла последнюю ее компанию. Это - существовавшая с 2010 года фирма "АБП".

Отмечается, что через эту фирму Пугачева проводила концерты и продавала вещи своего бренда. После переезда в Израиль, понятно, дела остановились, и Примадонна в октябре 2022 года подала заявление о банкротстве своей компании. После проверки российская налоговая закрыла этот бизнес исполнительницы.

Видео дня

Пугачева покинула Россию - что известно

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева и ее муж Галкин осудили преступные действия Путина. Они уехали за границу, спустя почти полгода Алла Борисовна с детьми вернулась в РФ, Лиза и Гарри даже пошли в школу. Но пробыли в России они недолго - вскоре Примадонна и ее чада выехали в Израиль, артистка даже получила паспорт этой страны.

В РФ и Пугачева, и ее супруг по сути стали персонами нон грата - Галкина "выдворили" с росТВ, объявили "иноагентом". Аллу Борисовну тоже регулярно хейтят в родной стране за поддержку Украины в этой кровавой войне.

Примадонна отвечает своим завистникам в соцсетях на все волны хейта и называет их "рабами". Она открыто осуждает путинистов.

Вас также могут заинтересовать новости: