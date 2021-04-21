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32-летняя звезда, настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон, опубликовала на своей странице в Instagram откровенное селфи. На снимке артистка сидит на кресле без макияжа и одежды с белой чашкой в руках.
"Хочу подарить вам это нередактированное селфи. Теперь я обычно изменяю живот и разглаживаю кожу, но, солнышко, хочу показать тебе, как я выгляжу естественно. Будем откровенны", - написала певица.
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