Звезда рассказала, что обычно редактирует на фото область живота и разглаживает кожу, однако хочет показать, как выглядит без обработки.

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32-летняя звезда, настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон, опубликовала на своей странице в Instagram откровенное селфи. На снимке артистка сидит на кресле без макияжа и одежды с белой чашкой в руках.

"Хочу подарить вам это нередактированное селфи. Теперь я обычно изменяю живот и разглаживаю кожу, но, солнышко, хочу показать тебе, как я выгляжу естественно. Будем откровенны", - написала певица.

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Автор: Катерина Комолова