Певицу обвинили в неверности Сэму Асгари.

Семейная жизнь американской поп-певицы Бритни Спирс дала трещину. Западные СМИ сообщают, что она разводится со своим мужем, фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Недавно начали появляться слухи, что Спирс изменяет своему супругу. Он не смог этого стерпеть, поэтому решил съехать из дома артистки. Также по данным Page Six, Асгари через суд требует у певицы круглую сумму денег за моральный ущерб.

Однако, как сообщает издание, в случае развода Асгари практически ничего не получит. Известно, что супруги подписали брачный контракт, согласно которому почти все имущество остается Бритни.

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"Бритни и Сэм подписали брачный договор в ее пользу. Любые деньги, которые она заработала до свадьбы, защищены", - говорят инсайдеры.

СМИ обратились за комментарием к команде Спирс, однако она пока никак не отреагировала на такие новости.

Отношения Бритни Спирс и Сэма Асгари

В 2022 году стало известно о том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились. Было заметно, что они счастливы, так как они много времени проводили вместе, много путешествовали, отдыхали. Сэм познакомился и со взрослыми детьми Бритни.

Кроме того, сообщалось, что в 2022 году Спирс забеременела третьим ребенком и первым для Асгари, но у нее случился выкидыш.

Напомним, ранее Бритни Спирс выпустила новую песню.

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