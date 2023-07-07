Оказалось, она хотела поздороваться с известным спортсменом, вместо этого она столкнулась с грубостью охраны.

Известная певица Бритни Спирс рассказала о неприятном инциденте. Ее ударили по лицу на глазах у фанов. Это случилось в Лас-Вегасе.

Сначала о ситуации сообщило издание TMZ. Певица хотела поздороваться с известным баскетболистом Виктором Вембаньямой. Однако к спортсмену ее не подпустила охрана. Телохранители избили Спирс. Вскоре она раскрыла все детали скандала на своей странице в Instagram.

"Я не была готова к тому, что случилось со мной прошлой ночью. Я увидела спортсмена в вестибюле отеля, когда направлялась на ужин. Позже я пошла в ресторан в другом отеле и снова его увидела. Я решила подойти к нему и поздравить с успехом. Вокруг было очень громко, поэтому я похлопала его по плечу, чтобы привлечь его внимание. Я видела заявления игрока, в которых он говорил: "Я схватила его сзади". Но я просто похлопала его по плечу. Его охрана тут же ударила меня по лицу, не оглядываясь, на глазах у толпы. Чуть не сбила меня с ног, мои очки слетели с лица", - написала Спирс.

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Она отметила, что все это случилось на глазах у публики. Люди сразу же окружили Спирс, однако ее охрана не стала расталкивать любопытных фанов.

"Этой историей очень стыдно делиться с миром... Тем не менее, я считаю важным поделиться этой историей и призвать людей подавать пример и относиться ко всем с уважением. Физического насилия слишком много в этом мире. Часто за закрытыми дверями. Я поддерживаю всех жертв и всем сердцем соболезную! Я еще не получила публичных извинений от спортсмена и его службы безопасности. Я надеюсь, что они будут", - добавила Спирс.

Певица не стала показывать свое лицо после удара. Остались ли на ней синяки или ссадины - остается загадкой.

По данным TMZ, об инциденте уже знают в полиции. Правоохранители начали уголовное расследование и допросили Спирс. Скорее всего, дело об избиении певицы будет рассматривать окружной прокурор.

Бритни Спирс - последние новости

Ранее певица поразила сеть странной выходкой. Спирс устроила "приватные танцы" для мужчины, который не является ее супругом. После этого появились слухи о том, что звезда рассталась со своим избраником. Однако вскоре она все опровергла.

В июне этого года СМИ сообщили, что Спирс "подсела" на тяжелые наркотики. Бывший муж певицы и ее отец считают, что она якобы находится в серьезной опасности.

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