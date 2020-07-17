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"Не дашь и 18-ти!": Брежнева восхитила Instagram помолодевшим видом (фото)

12:05, 17 июля 2020
Звезды
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Основной акцент она сделала на губы, накрасив их яркой помадой / Instagram Вера Брежнева

Украинская певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра", которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками свежим фото.

Снимок Вера разместила в своем Instagram.

Instagram Вера Брежнева

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На фото Брежнева позирует при полном макияже и с небрежно уложенными волосами. Основной акцент она сделала на губы, накрасив их яркой помадой.

"Сегодня настроение: Я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься. Так и сделала", - подписала она фото. 

"Ни нарощенных ресниц, ни татуировванных бровей, ни губ накаченных, а какая красивая. Ну где вы ТАКИЕ женщины???", "Красавица!", "Вера, какая же ты красивая и светлая!", "Ей не дашь и 18-ти! Как?", - расхвалили певицу подписчики. 

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Теги: #певица#Вера Брежнева