"Не дашь и 18-ти!": Брежнева восхитила Instagram помолодевшим видом (фото)
Украинская певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра", которая сейчас живет и работает в России, поделилась с поклонниками свежим фото.
Снимок Вера разместила в своем Instagram.
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На фото Брежнева позирует при полном макияже и с небрежно уложенными волосами. Основной акцент она сделала на губы, накрасив их яркой помадой.
"Сегодня настроение: Я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься. Так и сделала", - подписала она фото.
"Ни нарощенных ресниц, ни татуировванных бровей, ни губ накаченных, а какая красивая. Ну где вы ТАКИЕ женщины???", "Красавица!", "Вера, какая же ты красивая и светлая!", "Ей не дашь и 18-ти! Как?", - расхвалили певицу подписчики.
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