Певец пока не комментирует этот инцидент.

Американский певец Джастин Тимберлейк опять имеет неприятности. После откровенных признаний экс-возлюбленной Бритни Спирс, которая рассказала, что он заставил сделать ее аборт, решила обнародовать свои воспоминания интимного характера и модель Playboy Зои Грегори. Женщина отметила, что Джастин провел с ней время, когда имел отношения с Камерон Диаз. Об этом пишет издание Daily Mail.

Зои подчеркнула, что Тимберлейк не сразу обратил внимание на ее откровенные ухаживания. Он все время говорил, что верен актрисе. Однако все равно не удержался. Модель акцентировала на том, что пока Камерон нет в доме Хью Гефнера, то можно развлечься.

"Он не хотел быть слабаком. Поэтому мы таки зашли в бассейн, сняли с себя одежду до его шорт и начали дурачиться. Мы не занималась с ним сексом, но мы откровенно ласкались и целовались", - рассказала 49-летняя Зои.

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Оказалось, что это все продолжалось между ними не более пяти минут, ведь Грегори волновалась, что их могут заметить другие гости дома.

"Это было буквально пять минут, и , насколько я помню, Джастин был приличным. Но я так боялась, что меня поймают, что не могла продолжать слишком долго. В результате мы снова оделись и попрощались", - подчеркнула Грегори.

Сам Джастин пока не комментировал эту историю, однако поговаривают, что это может быть очередным ударом для отношений с женой Джессикой Билл, а также оставить неприятный след на его репутации.

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк ответил на извинения Бритни Спирс.

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