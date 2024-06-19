'У него серьезные проблемы с алкоголем': известны подробности ареста Джастина Тимберлейка

Он не признал себя виновным после задержания.

На днях американского певца Джастина Тимберлейка задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Сейчас же выяснились подробности инцидента.

По словам правоохранителей, артист нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Во-первых, он проигнорировал знак "Стоп" и "не держался правой стороны проезжей части". А, во-вторых, из-за сильного алкогольного опьянения он потерял координацию, поэтому не мог адекватно ехать за рулем.

Как сообщает Daily Mail, правоохранитель, остановивший Джастина, не знал о его мировой популярности, поэтому общался с ним как с обычным человеком.

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"Джастин сказал себе под нос: "Это испортит тур". Коп ответил: "Какой тур?" Джастин сказал: "Мировое турне", – цитирует слова очевидца источник.

Также сообщается, что Тимберлейк едва стоял на ногах и отказывался проходить алкотест.

"Его глаза были налиты кровью и стеклянны, изо рта исходил сильный запах алкогольного напитка, он не мог распределить внимание, речь была замедленной, он не держался на ногах и плохо проходил все стандартизированные полевые тесты на трезвость", – говорилось в судебном документе.

Известно, что артист провел в отделении полиции всю ночь. И только на следующий день ему предъявили обвинения. Вечером того же дня состоялся суд, во время которого Джастину запретили садиться за руль в течении года. Сам Тимберлейк свою вину отрицает.

Кроме того, по информации инсайдера Page Six, у знаменитости серьезные проблемы с алкоголем:

"Это не секрет. Все знают. У него настоящая проблема с алкоголем. Много травы, но серьезная проблема с алкоголем, и он скрывал и маскировал это годами".

Напомним, ранее Джастина Тимберлейка обвинили в измене экс-возлюбленной.

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