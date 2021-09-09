У украинцев впервые появилась возможность принять бесплатное участие в самом престижном и известном международном танцевальном турнире в мире — Blackpool Dance Festival, считающийся Олимпиадой для танцоров.

На легендарный Блэкпульский паркет выйдет пара, которая на самом деле "ТАНЦУЕТ СЕРДЦЕМ"!

Спортивные бальные танцы — один из самых дорогих видов спорта. Мастер-классы с топовыми танцорами, костюмы, участие в конкурсах стоят порой десятки тысяч долларов. И испытать себя и составить конкуренцию мировым бальникам без весомой финансовой поддержки — очень сложно. Однако, в этом году мечты сбываются! Меценат Андрей Мацола готов поддержать и оплатить участие для одной украинской пары в элитном и престижном международном турнире в мире бальных танцев — Blackpool Dance Festival 2022, который проводится в Блэкпуле, Великобритания.

Про фестиваль Blackpool Dance Festival

У Blackpool Dance Festival давняя история — первый фестиваль состоялся во время Пасхальной недели 1920-го в бальном зале Empress Ballroom роскошного комплекса Winter Gardens (Зимние сады). В то время еще не было стандартизированных программ европейских и латиноамериканских бальных танцев, поэтому участники конкурса демонстрировали свое мастерство в исполнении Sequence Dance (преимущественно танцы вальс, two-step и фокстрот) — особой программе, основанной на четком выполнении танцевальных элементов в определенной последовательности. Первым главой судей был господин Джеймс Финниган, позже ставший соучредителем и первым президентом Альянса профессиональных учителей танцев Соединенного Королевства.

Ида Илетт стала соучредителем Школы танцев Блэкпула. Именно она превратила фестиваль в весомое событие в мире бального танца.

Сегодня Blackpool Dance Festival — самый известный международный фестиваль бальных танцев, в котором участвуют сотни участников из десятков стран мира. Украинцам есть чем гордиться — в этом году наши танцоры Олеся Гецко и Александр Кравчук стали триумфаторами Blackpool Dance Festival. Всю свою карьеру Олеся и Александр мечтали взять победу в этом турнире. Их мечта осуществилась.

Blackpool Dance Festival — всегда большая неизвестность, и подготовка к нему масштабная, потому что это самый сложный конкурс с точки зрения важности и, конечно, стресса. Мы на самом деле называем его Блэкпулская марафоном. Вы танцуете для 11 судей и всей бальной сцены, которая следит за каждым вашим шагом. Эти соревнования больше о вере в себя, ценности, представляешь, и то, что останется. Я могу быть первым или вторым, но несколько никогда не меняется: кому-то нравится твой танец независимо от результата, а кому-то нет, даже если ты выиграешь. Блэкпул — действительно особенный, он однозначно номер один в мире. Это мой любимый фестиваль. Вероятно, 90% танцоров подтвердили бы это: что-то в этом месте, его истории, людях, которые были там раньше.

Майкл Малитовський, победитель Blackpool Dance Festival по латиноамериканским танцам

УМОВИ УЧАСТІ

Впервые в истории международного формата программы "Танцы со звездами" телеканал "1+1" и меценат Андрей Мацола дают возможность приобщиться к шоу всем, кто любит танцевать и мечтает выступать на лучших мировых паркет-сценах. Главнsq хореограф "Танцев со звездами" Елена Шоптенко ждет видео всех желающих покорить Блэкпульский паркет, чтобы выбрать пять лучших пар, на долю которых определят звездные судьи "Танцев со звездами". Именно Екатерина Кухар, Влад Яма и Максим Чмерковский в 11-ом эфире программы выберут пару, которая представит Украину на Blackpool Dance Festival 2022.

Проект "Танцуй сердцем" открыт для всех желающих танцевать. Его финалисты засияют на одной сцене с участниками "Танцев со звездами" в прямом эфире, а победители представят Украину на престижном и известном международном ежегодном бальном конкурсе Blackpool Dance Festival в 2022 году. Это мечта тысяч танцоров в мире, и совместно с каналом "1 + 1" мы осуществим эту мечту для украинской пары, чей танец пойдет от самого сердца, а мастерство поразит судей "Танцев со звездами". Призываю всех украинский, которые любят танцевать, принять активное участие в отборе и показать Европе и миру, что мы умеем идти к своей мечте, умеем танцевать и умеем побеждать. Удачи всем участникам.

меценат Андрій Мацола

Победитель Конкурса, который был избран жюри в эфире программы "Танцы со звездами", транслируемой на телеканале 1+1 получает подарок — участие в турнире бальных танцев Blackpool Dance Festival 2022.

В подарок входит:

стоимость затрат на регистрацию в конкурсе;

стоимость расходов на проезд (билет для каждого человека Победителя Конкурса, из города в город проведения Blackpool Dance Festival 2022)

обратные билеты (из города проведения Blackpool Dance Festival 2022 до Киева);

проживание в гостинице во время проведения Blackpool Dance Festival 2022;

предоставление двух костюмов для двух выступлений;

обучение с педагогами танца для подготовки к участию в турнире бальных танцев Blackpool Dance Festival 2022.

В течение периода с 6 сентября 2021 в 8 ноября 2021 жюри во главе с Еленой Шоптенко, главным хореографом программы "Танцы со звездами", который транслируется на канале 1+1, отберет 5 лучших видео среди участников конкурса, которые выполнили все условия.

Во время одиннадцатого прямого эфира 14 ноября 2021 будет проведен отдельный танцевальный турнир. По его результатам жюри программы "Танцы со звездами", который транслируется на канале 1+1, выберут по своему усмотрению одну пару, которая и станет победителем.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету по этой ссылке, в которой предоставить видеозапись своего танца, а именно вальс, ча-ча-ча, самба.

Автор: Виолетта Орлова