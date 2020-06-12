Известная певица Билли Айлиш показала родительский дом (видео)

Билли Айлиш показала дом, в котором живет с родителями.

18-летняя известная певица Билли Айлиш показала дом, в котором живет с родителями. Помимо жилой площади, там также есть студия звукозаписи.

После того, как поклонники узнали адрес певицы, ей пришлось нанимать охранников, передает Carpool Karaoke в своем YouTube-канале.

Билли проживает в небольшом частном доме в районе Хайленд-парк в Лос-Анджелесе со своей мамой Мэгги, отцом Патриком и братом Финес.

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Певица рассказала, что маленькая гостиная комната ее брата служит для нее студией звукозаписи. А вот свою спальню певица отказалась показывать. При этом отметила, что дизайн выполнен в красных оттенках. А также в ее комнате живет тарантул.

Айлиш рассказала, что не чувствует себя дома в безопасности, так как в Сеть проник ее адрес. В связи с этим ей пришлось нанимать охранников.

Ранее УНИАН сообщал, что Билли Айлиш рассказала о неудачах на "любовном фронте".

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