Беременность у Миши Романовой была сложная, поэтому она всячески пряталась от посторонних глаз.

Экс-"виагра" Миша Романова впервые показала себя во время беременности.

Как известно, два года назад певица родила сына, которого назвала Мартином, но при этом она до сих пор скрывает имя отца. Беременность у Миши была сложная, поэтому она всячески пряталась от посторонних глаз. Ранее в прессе не появилось ни одного снимка, на котором бы певица была в положении. Будущая мама хотела сосредоточиться только на материнстве и на здоровье своего ребенка.

Но недавно на своей странице в Instagram Миша Романова разоткровенничалась с поклонниками. Многие просили показать фото, на котором певица была запечатлена во время беременности, и Миша поддалась на уговоры.

Как выяснилось, эту трогательную фотосессию на последнем месяце Миша Романова сделала в Киеве. На фото она позирует в компании белых и пушистых собак, а саму певицу можно еще увидеть в прежнем образе с длинными волосами. После рождения Мартина звездная мама кардинально изменила имидж – она стала платиновой блондинкой скандинавского типа с короткой стрижкой.

Ранее стала известна причина ухода Миши Романовой из "ВИА Гры".

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Автор: УНИАН