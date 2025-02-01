Она также заинтриговала поклонников подписью фотографий.

Украинская актриса Анна Кошмал, которая известна по сериалам "Сваты" и "Папик-2", показала новые фото с беременности и заинтриговала подписчиков.

Ранее девушка отмечала, что скоро во второй раз станет мамой. Однако Анна вместе с мужем решили не рассекречивать пол малыша. А на днях звезда сериалов опубликовала в своем Instagram новые снимки с округлым животиком и намекнула, что может родить не одного ребенка.

"Как думаете, сколько там детей?" - подписала Кошмал.

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Реакция подписчиков

Мнения поклонников Анны разделились. Они написали свои предположения под сообщением:

"Там один мальчик"

"Два ребеночка!"

"Девочка будет"

"Двое деток!"

"Если было бы два ребенка, мне кажется, вам бы было сложнее вынашивать и животик был бы больше".

Но Анна пока держит интригу и не написала, кто все же прав.

К слову, актриса вместе с мужем уже воспитывают общего сына Михаила. Мальчику сейчас 6 лет. По словам Кошмал, они давно планировали пополнение в семье, поэтому решили, что не стоит отказываться от собственных мечтаний во время войны.

Напомним, ранее беременная актриса Анна Кошмал показала ценный подарок от мужа.

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