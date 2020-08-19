Умер звезда "Огненных колесниц" и "Полтергейста"

Актер скончался на 73 году жизни. В последнее время он болел.

В Вене скончался актер из "Огненных колесниц" и "Звездного пути" Бен Кросс.

Об этом в Facebook сообщила дочь актера.

"Уважаемые поклонники Бена Кросса. Это его дочь Лорен. Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад. Он некоторое время болел, но за прошедшую неделю произошел быстрый спад", - написала Лорен.

На данный момент официальной информации о причинах смерти Бена Кросса нет.

Бен Кросс: наиболее значимые роли

Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Учился в Королевской Академии Драматических Искусств.

Во время выступления Кросса в мюзикле «Чикаго» он получил настоящее признание и был рекомендован для ведущей роли в «Огненных колесницах», получивших «Оскара».

Сыграл в таких фильмах и сериалах, как: «Первый рыцарь», «Звездный путь», «Бен Гур», «Сумеречная зона», «Байки из склепа», «Полтергейст: Наследие».

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Перевод: Екатерина Лиманская