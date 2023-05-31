Волочкова записала видео и заявила, что рядом с ее домом сбили дрон.

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая молчит о войне и поддерживает путинский режим, пожаловалась на атаку дронов. Вчера, 30 мая, в Москве и области россиянам было "громко" из-за неизвестных беспилотников.

Волочкова записала видео и заявила, что рядом с ее домом сбили дрон. Она радовалась и даже сказала, что рядом с ней находится воинская часть. Впоследствии в Inform Napalm выразили "строгую благодарность" балерине, ведь она стала "корректировщицей". Эксперты вычислили, где находится воинская часть. Благодаря Волочковой выяснилось, где работали российские системы ПВО.

Впоследствии на это отреагировала звезда украинского дубляжа Екатерина Сергеева. Она сделала пародию на Волочкову. Актриса озвучила "оправдания" балерины на украинском языке.

"Друзья, сегодня (30 мая - УНИАН) на Москву прилетели дроны. И я обоср*лась не на шутку. Куда именно они прилетели - я сняла в своих утренних Stories, чтобы в следующий раз они летели точнее. Мне говорят: "Настя, готовь бомбоубежище, потому что это только начало". А я говорю: "Нет". Потому что я верю, что наша 222-ая армия мира нас спасет. Удивительно, но моя уборщица говорит, что нашей армии уже год как нет. Mcdonald's нет, IKEA нет. Что же, и армии теперь нет?"- пошутила Сергеева.

Волочкова "корректирует" удары по Москве и области - видео

Пародия на балерину

Дубляжные пародии на звезд - кого высмеивают в сети

В начале апреля интервью Лорак, в котором она пыталась оправдаться, получило "украинский дубляж". Екатерина Сергеева высмеяла певицу, ее видео "взорвало" cеть.

Впоследствии автор пародии на Лорак высмеяла Симоньян. Она выдала текст от имени пропагандистки и пошутила над ее ложью. А недавно Сергеева сделала дубляжную пародию на Лободу и ее интервью блогерше Рамине Эсхакзай.

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