Дамиано Давид в который раз поразил поклонниц своими мускулами.

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид поразил фанов новыми фото. На них певец позирует в очень экстравагантном образе - артист прикрыл половой орган вязаным купальником и обнажил почти все тело.

"Я не старею, я становлюсь горячее", - написал под фото в своем Instagram Давид.

Вокалист Måneskin примерил бело-черный вязаный купальник и пощеголял мышцами. Фанатки смогли разглядеть почти все татуировки Давида и пришли в восторг от мужественной фигуры артиста.

Певец не забыл про свою "коронную фишку" - свой и без того экстравагантный образ он дополнил черным макияжем.

В комментариях случился "пожар" - фанаты со всего мира пишут комплименты и признаются Давиду в любви. Некоторые также отметили, что вязаный купальник выглядит довольно забавно.

"Бабушкино счастье", "Зато тепло", "Почему так горячо?", "Как теперь спать?",- пишут пользователи, пришедшие в восторг от очередного провокационного образа солиста Måneskin.

Måneskin - что известно о группе

Måneskin - рок-группа из Рима, в ее состав входят: вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио.

Коллектив был основан в 2016 году. Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X-Factor.

В этом году Måneskin выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале Sanremo с песней Zitti E Buoni и завоевал там первое место.

В ежегодном песенном конкурсе Евровидение 2021, проходившем в Нидерландах, Måneskin одержали победу с песней "Zitti E Buoni".

Группа Måneskin выступит в Украине, певцы дадут концерт 7 марта 2022 года в киевском клубе Stereoplaza. Продажа билетов стартовала 30 сентября. Сразу после выступления в украинской столице итальянцы поедут с концертами в российский Санкт-Петербург и Москву.

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Автор: Виолетта Орлова