Артист решил сменить род своей деятельности.

Украинский певец, наиболее известный хитом "Плач", Tumazar, он же Назар Туманник, объявил, что завершает свою музыкальную карьеру. Исполнитель объяснил, что стало причиной такого решения.

Печальной для своих поклонников новостью артист поделился на своей странице в Instagram. По словам Назара, во времена, когда большинство его друзей активно развивают свою карьеру и работают над новой музыкой, он решил остановиться и сменить род деятельности.

Точных причин певец не называет, но отмечает, что одна из них кроется в деньгах. Как говорит Tumazar, для него важно зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать себя, однако создавая музыку, ему это не удается. В результате он начал больше вкладывать в свое творчество, чем зарабатывать с него. Поэтому сейчас певец хочет сосредоточиться на другой профессии, но также не раскрывает на какой.

"Когда все мои друзья решили идти на "Евровидение", я решил завершить карьеру певца. Почему я решил завершить карьеру певца? На самом деле, друзья, я бы очень хотел вам рассказать и поделиться этим, но, к сожалению, некоторые вещи рассказывать нельзя. Но на самом деле там причин очень-очень много, одна из которых - это деньги. Я человек, который обожает деньги и не любит их тратить", - поделился Tumazar.

К слову, Туманник стал известным в сети как блогер. В частности, парень записывал видео и публиковал в социальных сетях контент, в котором он обучал пользователей английскому языку. Позже Назар начал развиваться в музыкальной сфере. За время своей карьеры он успел записать дуэтный трек с Дмитрием Монатиком "Мила не плач". А также песню "Плач" с Кажанной, ставшая хитом.

Напомним, ранее стало известно, что группа "Aerosmith" неожиданно завершает гастрольную деятельность. Музыканты назвали причину такого решения.

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