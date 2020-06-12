Ариана Гранде купила шикарный дом за $13,7 миллиона

Ариана Гранде купила роскошный белый дом.

Американская певица Ариана Гранде во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса, приобрела шикарный белый особняк. Его стоимость достигает 13,7 миллиона долларов.

Новый дом певицы расположен на зеленых холмах Лос-Анджелеса, передает Variety.

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Дизайн нового особняка выполнен в современном стиле. Ее общая площадь составляет более 10 тысяч квадратных футов на участке площадью 35 акров, встроенном в склон холма.

В доме есть 4 спальни, 7 ванных комнат, гостиная, кухня, столовая и бассейн. Одна из спален занимает весь верхний этаж здания, так как включает в себя большую гардеробную и несколько залов для отдыха. А вот соседями певицы стали актеры Леонардо Ди Каприо и Киану Ривз.

Как сообщал УНИАН, Билл Гейтс купил дом за $43 миллиона.

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