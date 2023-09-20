Политик говорит, что расставался еще когда у него были чувства к этим женщинам.

Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович трижды был женат. С первыми двумя женами он расстался, хоть, как признавался ранее, остался с ними в хороших отношениях.

В интервью Алине Шаманской он рассказал, что разорвал отношения с экс-супругами потому, что они стали по-разному смотреть на будущее.

"Это единственная истинная причина разводов. Есть стартовые причины: супружеская измена, либо финансы, либо скандалы. Но на самом деле – это разные миры", - говорит Алексей.

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Он добавил, что расставался с женами еще в тот момент, когда у него были к ним чувства, однако он понимал, что из-за разных взглядов они не могут быть вместе.

Кроме того, Арестович даже заговорил о воспитании детей. Он рассказал, что позволяет своим наследникам абсолютно все, все их желания осуществлялись.

"Я просто понимал, что не стоит жить вместе, потому что мы разрушаем друг друга, и это влияет на ребенка. Я расстался, когда у меня были чувства к этим женщинам. Я просто понимал, что дальше не надо, будет хуже", - добавил экс-советник ОПУ.

Отметим, сейчас Алексей Арестович женат на девушке Анастасии. Они воспитывают общего сына Александра. Также у политика есть две дочери от предыдущих браков - Аэлита и Вероника.

Напомним, ранее Арестович свел с ума украинок фото без футболки.

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