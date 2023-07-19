Девушки забросали его комплиментами.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович неожиданно для всех опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом.

Кадр был сделан перед зеркалом на обычный телефон. Но даже непрофессиональная съемка очень понравилась поклонницам Арестовича. В комментариях они засыпали его комплиментами:

"О, Боже мой, что я вижу?"

"Бусинка моя"

"Это то, что нужно. Сладенькое после бессонной ночи в Одессе"

"Неожиданный горячий контент от Арестовича"

"А можно в лучшем качестве?"

"А когда будет фото без трусов?"

"Прелестно видеть с утра такой пост"

Личная жизнь Алексея Арестовича

Известно, что Арестович женат на девушке Анастасии. Она - директор по развитию издательства. Известно, что у них браке родилось двое детей - дочь Вероника и сын Александр. Также у Арестовича есть дочь Аэлита от первого брака.

Видео дня

Всего он трижды был женат. Со всеми экс-супругами, как он говорил, остался в хороших отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: