Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович неожиданно для всех опубликовал в соцсетях фотографию, на которой позирует с обнаженным торсом.
Кадр был сделан перед зеркалом на обычный телефон. Но даже непрофессиональная съемка очень понравилась поклонницам Арестовича. В комментариях они засыпали его комплиментами:
- "О, Боже мой, что я вижу?"
- "Бусинка моя"
- "Это то, что нужно. Сладенькое после бессонной ночи в Одессе"
- "Неожиданный горячий контент от Арестовича"
- "А можно в лучшем качестве?"
- "А когда будет фото без трусов?"
- "Прелестно видеть с утра такой пост"
Личная жизнь Алексея Арестовича
Известно, что Арестович женат на девушке Анастасии. Она - директор по развитию издательства. Известно, что у них браке родилось двое детей - дочь Вероника и сын Александр. Также у Арестовича есть дочь Аэлита от первого брака.
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Всего он трижды был женат. Со всеми экс-супругами, как он говорил, остался в хороших отношениях.