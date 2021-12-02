Артистка благодарна, что "ВИА Гра" случилась в ее жизни.

Известная певица и экс-"виагра" Анна Седокова ответила на вопрос своих подписчиков в Instagram об опыте участия в группе продюсера Константина Меладзе "ВИА Гра".

Читайте также"Переспал с полстраны": Анна Седокова пожаловалась на покойного экс-мужаОна ответила, что не любит вопросы об этом. Но в то же время она благодарна, что это случилось в ее жизни. "Но в этом периоде столько же боли, сколько и реализации", - сказала Седокова.

Исполнительница рассказала, что недавно ей позвонили с одного канала и предложили спеть на "огоньке" песню "Попытка". Конечно же, ее PR-менеджер отказал.

"Там было столько лицемерия и плохих вещей, что никакое творчество не может оправдать эти поступки", - поделилась откровениями Седокова.

Напомним, Анна Седокова стала участницей "ВИА Гры" в 2003 году, она была основной солисткой (кроме нее, в коллективе были Надежда Мейхер и Вера Брежнева). В феврале того же года вышел видеоклип на песню "Не оставляй меня, любимый!", которая считается одним из лучших синглов за историю группы. В мае 2014-го Анна ушла из "ВИА Гры" из-за беременности.

Ранее Ани Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей интим. На уточняющий вопрос о том, какие именно условия во время сотрудничества ставил ей Меладзе, певица отвечала уклончиво. Через месяц опальная звезда заявила, что ее слова перекрутили.

Позже известная певица Оля Полякова сделала громкое заявление, сообщив, что продюсер Константин Меладзе также предлагал ей интим за продвижение карьеры.

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Автор: Ольга Робейко