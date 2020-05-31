19-летняя дочь российского актера Михаила Ефремова призналась в бисексуальности

По словам Анны-Марии Ефремовой, она относится к небинарным персонам, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной.

Анна-Мария Ефремова, дочь российского актера Михаила Ефремова и его супруги актрисы Ксении Качалиной, заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности.

Признание девушка сделала в эфире шоу "Секрет на миллион".

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По словам 19-летней дочери, она относится к небинарным персонам, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Она отметила, что может говорить о своих действиях как со стороны маскулинной роли, так и феминной.

"Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны", - сказала девушка.

Кроме того, она заявила, что состоит в отношениях с девушкой.

Также Ефремова поделилась, что хочет завести однополую семью, усыновить ребенка и переехать жить в Британию.

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