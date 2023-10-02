Она молчит о войне и продолжает строить бизнес в стране-агрессора.

Украинская певица Anna Asti, родившаяся в Черкассах, уже давно перешла на сторону зла. Последние годы она живет в Москве и активно развивает там свою карьеру.

Сейчас же стало известно то, что она и вовсе получила паспорт гражданина РФ. Сделать ей это было не сложно, так как несколько лет назад она вышла замуж за россиянина Станислава.

Стоит отметить, что еще в 2021 году Анна Дзюба (настоящее имя певицы, - УНИАН) давала интервью Ксении Собчак, в котором рассказывала об украинском паспорте. Тогда артистка говорила, что ее все устраивает, особенно после того, как после свадьбы она получила разрешение на временное проживание в России. Затем она оформила вид на жительство.

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Менять украинский паспорт на российский Анна не спешила. В том же интервью она отметила, что в Украине живет вся ее семья, поэтому она хочет спокойно приезжать на родину и навещать маму.

Сейчас же Асти все же решилась на смену паспорта. Скорее всего, это связано с полномасштабной войной в Украине, о которой знаменитость молчит по сей день. В то же время она представила новый альбом российской аудитории, открыла салон красоты и даже бар.

Напомним, ранее Анна Асти вспомнила о родине и сказала, что хочет спеть на украинском.

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