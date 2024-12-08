Анита рассказала, что гордится своей дочерью.

Анита Луценко, которая недавно удивила поклонников сменой имиджа, поделилась редким фото 8-летней дочери Мии, которая увлеченно рисует на планшете. Звездная мама гордится талантом девочки к графическому дизайну и поддерживает ее творческие начинания, о чем рассказала в Instagram.

Анита редко публикует фотографии Мии, оберегая ее частную жизнь от лишнего внимания. Но в этот раз она не удержалась и показала, как девочка увлеченно рисует на планшете. Оказывается, Мия имеет незаурядные способности к графическому дизайну, чем невероятно гордится ее мама.

"В наше время технологий у детей есть большой потенциал в обучении, но очень важно найти для них занятие, которое будет увлекать", - рассказала Анита.

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Она убеждена, что современные гаджеты могут быть не только развлечением, но и инструментом для развития творческих способностей.

Чтобы помочь Мии раскрыть свой талант, Анита записала ее на специальные курсы по графическому рисованию. Там девочка сможет учиться у профессионалов и совершенствовать свои навыки.

"Моя Мия увлекается направлением рисования и уже в юном возрасте она может создавать шедевры! Я невероятно восхищена ее талантом", - призналась Анита, добавив, что верит в успех своей дочери.

Анита Луценко не только гордится талантом Мии, но и активно способствует его раскрытию.

Напомним, Анита Луценко призналась, почему скрывает место своего пребывания.

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