Девушка любит экспериментировать.

Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко решилась на изменения. В частности, она решила сделать новую прическу и покрасить волосы в яркий цвет.

Об этом Луценко рассказала в своем Instagram и показала свое До и После. Перевоплощение из блондинки в рыжеволосую девушку произошло в одном из салонов красоты в Валенсии.

Анита сначала опубликовала фото прически, с которой обратилась к мастерам. Затем она показала процесс окрашивания волос.

Видео дня

Но позже фитнес-тренер наконец продемонстрировала результат своего перевоплощения. На фото заметно, что она довольна своими изменениями.

"Забыла сообщить, что я теперь рыжая", - отметила Анита.

Реакция подписчиков

Поклонники Луценко засыпали ее комплиментами под видео.

"Красавица"

"Вам очень идет"

"Поздравляю в компании рыжих"

"Вы очень красивая и смелая!"

"Анита, вы пример женственности и уверенности".

К слову, Анита часто любит экспериментировать со своим образом. Например, несколько лет назад она коротко подстригла свои волосы и неоднократно меняла их цвет.

Напомним, ранее Анита Луценко показала свой живот после неудачной операции.

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