Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко решилась на изменения. В частности, она решила сделать новую прическу и покрасить волосы в яркий цвет.
Об этом Луценко рассказала в своем Instagram и показала свое До и После. Перевоплощение из блондинки в рыжеволосую девушку произошло в одном из салонов красоты в Валенсии.
Анита сначала опубликовала фото прически, с которой обратилась к мастерам. Затем она показала процесс окрашивания волос.
Но позже фитнес-тренер наконец продемонстрировала результат своего перевоплощения. На фото заметно, что она довольна своими изменениями.
"Забыла сообщить, что я теперь рыжая", - отметила Анита.
Реакция подписчиков
Поклонники Луценко засыпали ее комплиментами под видео.
- "Красавица"
- "Вам очень идет"
- "Поздравляю в компании рыжих"
- "Вы очень красивая и смелая!"
- "Анита, вы пример женственности и уверенности".
К слову, Анита часто любит экспериментировать со своим образом. Например, несколько лет назад она коротко подстригла свои волосы и неоднократно меняла их цвет.
Напомним, ранее Анита Луценко показала свой живот после неудачной операции.