В сети осыпали 42-летнюю звезду комплиментами.

Сбежавшая в Россию опальная украинская певица Ани Лорак предстала в соблазнительном наряде и сверкнула грудью.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в ванной.

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Свой образ Лорак дополнила полусобранными волосами и неброским макияжем.

"Стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний…", – подписала 42-летняя знаменитость кадр строчками из новой песни.

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Автор: Ольга Робейко