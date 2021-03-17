Сбежавшая в Россию опальная украинская певица Ани Лорак предстала в соблазнительном наряде и сверкнула грудью.
Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в ванной.
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Свой образ Лорак дополнила полусобранными волосами и неброским макияжем.
"Стань счастливей, слышишь? Но не любой ценой, если третий лишний…", – подписала 42-летняя знаменитость кадр строчками из новой песни.
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