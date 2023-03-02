Певица за последнее время прибавила в весе.

Опальная певица Ани Лорак, молча поддерживающая войну в Украине, недавно выступила на концерте в России. Во время своего выступления она попала в камеру журналистов, которые впоследствии опубликовали ее фотографии в сети.

На снимках заметно, что знаменитость за последнее время прибавила в весе, несмотря на то, что занимается йогой вместе со своим новым возлюбленным Исааком Виджраку. К слову, Иссак - эксперт по холистическому оздоровлению, философ, творец положительной кармы.

Так, Лорак вышла на сцену в блестящем длинном платье цвета айвори. Его "изюминкой" стал высокий вырез на бедре, сквозь который видно бедро широкое певицы. Также заметны складки на боках.

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РосСМИ отметили, что Лорак набирает лишние килограммы, когда влюбляется.

"Не знаем, как это работает, но как только дамочка (Ани Лорак, - УНИАН) обретает счастье в личной жизни, она тут же крупнеет. Вот и точеная доселе куколка Ани Лорак поползла со своим духовным гуру", - говорится в Telegram-канале "НеМалахов".

Напомним, Ани Лорак снялась в клипе с российским актером и взбесила украинцев.

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