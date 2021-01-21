Дополнила образ звезда неброским макияжем и распущенными волосами.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак вновь поразила своих подписчиков в Instagram своими формами.Читайте такжеАни Лорак приехала в Киев и рассорила сеть

В этот раз артистка разместила в соцсети серию фото, на которых предстала в ультраобтягивающем костюме для фитнеса.

На камеру Лорак позировала в топе и лосинах пудрового цвета с модным в этом году принтом — симуляцией тату.

На опубликованных снимках в глаза бросается неестественно большая грудь Каролины.

Ани Лорак: слухи вокруг "неестественной красоты" певицы

Внешность Ани Лорак — один из главных объектов для сплетен вокруг персоны артистки. Ей приписывают и пластику губ, и ринопластику, и маммопластику, и "уколы красоты", и даже удаление комков Биша и ребер.

Ранее Каролина не один раз опровергала какое-либо хирургическое вмешательство.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко