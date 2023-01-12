Певица приоткрыла занавес своей личной жизни.

Опальная певица Ани Лорак обнародовала новый пост на своей странице в Instagram, где показалась в обьятиях нового мужчины. Звезда-предательница выглядит счастливой и, вероятно, придерживается правила, что счастье любит тишину.

Поэтому она не стала рассекречивать имя своего избранника. Однако лицо его она все же показала. В кадре Лорак позировала в черном мини-платье, ботинках и джинсовой курточке. Ее молодой человек надел джинсы, худи и кроссовки.

"Начинается что-то новое", - подписала фото Лорак.

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Стоит отметить, что не все пользователи сети одобрили новый пост Лорак. Некоторые из них напомнили, что Россия бомбит ее родную Украину, а она развлекается с мужчинами и продолжает жить в стране-агрессоре.

Почему Ани Лорак травят в сети

В первые дни полномасштабного вторжения Ани Лорак заняла позицию "голубя мира". Однако она ни разу так и не высказалась о войне в Украине. Все это время она продолжала жить и работать в РФ.

Отвечая на вопрос, почему она молчит о большой войне, Лорак сказала, что не хочет быть использованной в чьих-то целях. Однако уже на Новый год она обнародовала очередной пост, в котором рассказала, как слышала звуки взрывов, поздравляя брата из Украины.

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