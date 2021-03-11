Певица воспитывает дочь Софию.

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, опубликовала в Instagram фотографии с дочерью Софией.

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На снимках мама с дочерью сидят на диванчике в домашней одежде. Девушки обнимаются и мило улыбаются в камеру. Стоит отметить, что София очень похожа на своего отца Мурата Налчаджиоглу, с которым Лорак уже несколько лет в разводе.

"Какие милые фотографии", "Лучшие подружки", "Уютные и красивые", "Видно, что турецкая кровь", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич