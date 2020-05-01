"Свезло дураку": Макаревич тайно женился
07:40, 01 мая 2020Звезды
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Макаревич признался, что считает свою жизнь счастливой.
Макаревич не афишировал перемены в своем семейном статусе / nn.by
Лидер российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз.
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Об этом он признался в интервью «Радио Свобода».
Музыкант объяснил, что не любит пиара, поэтому и не афишировал перемены в своем семейном статусе.
«Очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни», - заявил Макаревич.
Также он признался, что считает свою жизнь счастливой.
«Конечно, счастливая, кто же спорит. Свезло дураку», - отметил Макаревич.
Как сообщал УНИАН, ранее знаменитый рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался об "ограниченности" россиян, которые предпочитают телевидение книгам. Также он напомнил о пропаганде на росТВ.
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