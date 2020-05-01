"Свезло дураку": Макаревич тайно женился

Макаревич признался, что считает свою жизнь счастливой.

Лидер российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз.

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Об этом он признался в интервью «Радио Свобода».

Музыкант объяснил, что не любит пиара, поэтому и не афишировал перемены в своем семейном статусе.

«Очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни», - заявил Макаревич.

Также он признался, что считает свою жизнь счастливой.

«Конечно, счастливая, кто же спорит. Свезло дураку», - отметил Макаревич.

Как сообщал УНИАН, ранее знаменитый рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич высказался об "ограниченности" россиян, которые предпочитают телевидение книгам. Также он напомнил о пропаганде на росТВ.