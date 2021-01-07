Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Известная модель Ана Чери часто публикует на своей страничке в Instagram откровенные снимки.
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В этот раз она решила порадовать поклонников снимком с отдыха. Девушка стоит под душем в одних стрингах. При этом ее тело украшают разные аксессуары из цепей.
Интересно, что Ана повернулась спиной к камере. Звезда сняла бюстгальтер и прикрыла грудь руками. Стоит отметить, что у модели пышные формы, которые она всячески демонстрирует.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/anacheri
Кто такая Ана Чери:
- Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме
- В 2006 году начала карьеру фотомодели
- Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram
- По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram
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