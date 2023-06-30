Певица рассказала, почему она решилась на такой шаг, но не все это оценили.

Украинская певица Alyosha, которая сейчас вместе с детьми живет за границей, объяснила свое решение. Однако ее слова возмутили женщин, которые остаются в Украине и не вывозят детей. Из-за этого певице пришлось извиняться.

Так, жена Тараса Тополя пыталась защитить себя от хейта. Несколько дней назад она разместила в Instagram пост, в котором ответила, "не стыдно ли" ей сидеть в США, пока в Украине продолжается полномасштабная война.

"Если бы у вас было глубокое осознание опасности для своих детей, не вывезли бы вы их из той опасности, не сделали бы все ради лучшего детства ваших деток? Даже просто на запад (Украины - УНИАН), за границу, к родственникам, к тем людям, кто готов вас принять, а таких множество! У вас есть интернет, чтобы писать комментарии, но вы не понимаете, что ваши дети не защищены... Это прискорбно...Интернет поможет найти такие безопасные места! Да, ваши дети могут наслаждаться детством!" - написала певица.

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Ее слова вызвали возмущение у некоторых украинок. Певицу начали еще больше критиковать. Поэтому она сделала новый пост. Alyosha отметила, что никого не хотела обидеть.

"Вы все правы, потому что у каждого свой жизненный опыт, который нельзя постичь кому-то другому. Я очень благодарна вам всем за комментарии и за возможность еще больше погрузиться в ситуацию, которая охватила нас всех, и понять многое для себя! Вы все невероятные и мужественные, наши женщины! Вы вдохновляете стойкостью и верой! Спасибо", - извинилась певица.

В этот раз фаны поддержали Alyosha. Они отметили, что ей не стоило объяснять свои слова, ведь они "задели" лишь тех, кто хотел обидеться. Комментаторы пишут:

"За что извиняться?! За спасение своих деток? За мужа, защитника Украины? Мы бесконечно благодарим вашу семью за все, что вы делаете"

"Люди уже теряют остатки человечности окончательно... Не знаю, что еще может нам помочь, раз уж детские улыбки вызывают столько агрессии"

"Не за что извиняться, люди, которые остались в Украине так же выставляют фото своих детей, свои фото на отдыхе. То, что кого-то триггерит - это их личная проблема".

Кто такая певица Alyosha

Украинская певица Елена Тополя (настоящее имя Alyosha) представляла Украину на Евровидении в 2010 году, в финале она заняла десятое место. В 2013 году она вышла за солиста группы "Антитела" Тараса Тополя.

От него Alyosha родила троих детей. В 2013 у певицы появился сын Роман, в 2015 она родила второго сына, его назвали Марком. В 2020 году на свет появилась дочь Alyosha и тополя, девочку назвали Марией.

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