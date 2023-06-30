Украинская певица Alyosha, которая сейчас вместе с детьми живет за границей, объяснила свое решение. Однако ее слова возмутили женщин, которые остаются в Украине и не вывозят детей. Из-за этого певице пришлось извиняться.
Так, жена Тараса Тополя пыталась защитить себя от хейта. Несколько дней назад она разместила в Instagram пост, в котором ответила, "не стыдно ли" ей сидеть в США, пока в Украине продолжается полномасштабная война.
"Если бы у вас было глубокое осознание опасности для своих детей, не вывезли бы вы их из той опасности, не сделали бы все ради лучшего детства ваших деток? Даже просто на запад (Украины - УНИАН), за границу, к родственникам, к тем людям, кто готов вас принять, а таких множество! У вас есть интернет, чтобы писать комментарии, но вы не понимаете, что ваши дети не защищены... Это прискорбно...Интернет поможет найти такие безопасные места! Да, ваши дети могут наслаждаться детством!" - написала певица.
Ее слова вызвали возмущение у некоторых украинок. Певицу начали еще больше критиковать. Поэтому она сделала новый пост. Alyosha отметила, что никого не хотела обидеть.
"Вы все правы, потому что у каждого свой жизненный опыт, который нельзя постичь кому-то другому. Я очень благодарна вам всем за комментарии и за возможность еще больше погрузиться в ситуацию, которая охватила нас всех, и понять многое для себя! Вы все невероятные и мужественные, наши женщины! Вы вдохновляете стойкостью и верой! Спасибо", - извинилась певица.
В этот раз фаны поддержали Alyosha. Они отметили, что ей не стоило объяснять свои слова, ведь они "задели" лишь тех, кто хотел обидеться. Комментаторы пишут:
- "За что извиняться?! За спасение своих деток? За мужа, защитника Украины? Мы бесконечно благодарим вашу семью за все, что вы делаете"
- "Люди уже теряют остатки человечности окончательно... Не знаю, что еще может нам помочь, раз уж детские улыбки вызывают столько агрессии"
- "Не за что извиняться, люди, которые остались в Украине так же выставляют фото своих детей, свои фото на отдыхе. То, что кого-то триггерит - это их личная проблема".
Кто такая певица Alyosha
Украинская певица Елена Тополя (настоящее имя Alyosha) представляла Украину на Евровидении в 2010 году, в финале она заняла десятое место. В 2013 году она вышла за солиста группы "Антитела" Тараса Тополя.
От него Alyosha родила троих детей. В 2013 у певицы появился сын Роман, в 2015 она родила второго сына, его назвали Марком. В 2020 году на свет появилась дочь Alyosha и тополя, девочку назвали Марией.