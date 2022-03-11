В то же время председатель совета директоров одной из фармацевтических компаний Дмитрий Шимкив рассказал о положении дел в фармацевтической сфере в стране.

В новом выпуске "Сниданок. Онлайн", который выходит ежедневно с 10:00 на YouTube и в эфире телеканала ТЕТ, украинская реперша Alyona Alyona эксклюзивно рассказала, как вернулась в родную Барышевку под Киевом и во время войны стала фасовщицей лекарств.

О цн сообщает пресс-служба 1+1.

"Я сначала занималась только информационной деятельностью, много давала интервью зарубежным СМИ. Я поняла, что потихоньку ко мне приходит уныние и надо отвлечь себя и работать физически. Аптека расположена в доме, где живут родители. Меня попросили фасовать лекарства, показали, где какие препараты. И я за эти дни уже знаю, чем чаще всего болеют украинцы, на что есть дефицит", – отметила реперша.

Кроме того, Alyona Alyona поблагодарила всех фармацевтов за их работу, ведь она действительно непростая.

Также в онлайн-эфир вышел Дмитрий Шимкив – председатель совета директоров одной из фармацевтических компаний, который рассказал о положении дел в фармацевтической сфере в стране.

"Мы имеем ситуацию, когда большая часть аптек закрыта. Поэтому я обращаюсь к владельцам аптечных сетей: открывайте аптеки, привлекайте специалистов, есть фармацевты, которые могут работать. Если есть вопросы безопасности – обращайтесь к терробороне, они готовы ее обеспечить... Сейчас мы работаем нон-стоп, работаем две смены в день, производим лекарства, у нас есть запас лекарств на два месяца. С начала войны мы отгрузили 4,4 млн упаковок различных лекарств военным госпиталям и больницам. У меня большая просьба: когда волонтеры получают запросы на лекарства – не покупайте в аптеках большие упаковки, чтобы положить их на склад. Думайте о тех людях, которые сейчас нуждаются в лекарствах в аптеках", – отметил Шимкив.

Также он рассказал, что сейчас идут активные переговоры с международными дистрибьюторами, чтобы они открывали свои склады и также развозили лекарства по всей Украине, ведь из-за ситуации в стране многие из них решили приостановить функционирование.

Кроме того, ведущие "Сниданку. Онлайн" отметили, что зрители могут делать стандартную "перекличку" и писать в социальные сети программы, в каких регионах есть проблемы с лекарствами и какой именно категорией. Это делается для того, чтобы волонтерам было легче связаться с людьми из разных регионов Украины.

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